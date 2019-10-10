Кіпр вирвав перемогу у Казахстана

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі відбору на Євро-2020 збірна Казахстану приймала Кіпр.

У першій половині гри господарі могли відкрити рахунок у грі, відзначився Темірлан Єрланов, який заштовхав м'яч у ворота після подачі з кутового та удару уродженця України Сергія Малого в стійку.

В свою чергу гості змогли наприкінці матчу спочатку зрівняти рахунок, а за 6 хвилин до закінчення гри змогли забити переможний гол.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

10 жовтня

7 тур

Казахстан – Кіпр 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Єрланов, 1:1 – 73 Сотіріу, 1:2 – 85 Іоанну

Нагадаємо, Шевченко не впевнений у виході на Євро після перемоги над Литвою.

Раніше, Миколенко повернувся у склад збірної України.