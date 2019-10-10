Джерело - Чемпіон.
У 7 турі відбору на Євро-2020 збірна Казахстану приймала Кіпр.
У першій половині гри господарі могли відкрити рахунок у грі, відзначився Темірлан Єрланов, який заштовхав м'яч у ворота після подачі з кутового та удару уродженця України Сергія Малого в стійку.
В свою чергу гості змогли наприкінці матчу спочатку зрівняти рахунок, а за 6 хвилин до закінчення гри змогли забити переможний гол.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
10 жовтня
7 тур
Казахстан – Кіпр 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Єрланов, 1:1 – 73 Сотіріу, 1:2 – 85 Іоанну
Нагадаємо, Шевченко не впевнений у виході на Євро після перемоги над Литвою.
Раніше, Миколенко повернувся у склад збірної України.