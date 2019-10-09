Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд близький до поверення у команду.

Про це розповів сам гравець.

"Сподіваюся, що ще 2-3 тижні, і я буду здоровий. Зараз я бігаю, роблю різні силові вправи, скоро приступлю до роботи з м'ячем. Поки у мене є певні обмеження і я враховую це. Відчуваю, як поліпшуються мої кондиції і збільшую свої показники. Я дуже близький до повного відновлення. Разом з клубом ми рухаємося у вірному напрямку", – розповів Дуелунд.