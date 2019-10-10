Джерело - ФК Динамо.
На навчально-тренувальній базі ФК Динамо сьогодні відбулися півфінальні матчі 5-го сезону Кубку Героїв АТО.
Традиційно матч за 3-тє місце та фінал Кубка Героїв АТО відбудуться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського напередодні Дня Захисника України.
Цього року фінальній матчі відбудуться у п'ятницю, 11 жовтня:
12.00-13.30 матч за третє місце
14.00-15.30 ФІНАЛ
16.00 Урочиста церемонія нагородження учасників та переможців 5-го сезону Чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2019
Раніше, Дуелунд назвав строки повернення у футбол.
Нагадаємо, Динамо підкорилося унікальне звершення.