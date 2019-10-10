Маркевич: Динамо не відпускає гравців до юнацьких збірних України

Виконком УАФ має зробити так, щоб клуби на будь-які змагання юнацьких збірних відпускали своїх гравців.

Про це заявив керівник комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"У дати ФІФА і УЄФА збірники повинні їхати в свої збірні. А Динамо їх не відпускає. Так вони, мабуть, переживають за український футбол.

Такого прецеденту ще не було. Кому вони гірше роблять? Тільки своїм хлопцям, які хочуть грати за збірні проти європейських команд. Не можу зрозуміти цього рішення.

Клуб мотивував своє рішення тим, що у них чемпіонат. Я, правда, не розумію, хто стежить за чемпіонатами U-16, U-17 і так далі. І за великим рахунком людям все одно, як вони зіграють з Шахтарем або Дніпром. А ось як збірна України зіграє з бельгійцями без гравців Динамо або Шахтаря уболівальникам цікаво. Так само футболістам цікаво пограти з хорошими командами.

Так не повинно бути. Вважаю, що це неповага до збірних. Тільки виконком повинен вирішити це питання. Клуб не хоче відпускати гравців і все. Потрібно писати в ФІФА і УЄФА, що є така ситуація.

Я пропонував виконкому УАФ зробити так, щоб клуби на будь-які змагання юнацьких збірних відпускали своїх гравців. Це потрібно самим футболістам. Також це престиж країни", - сказав Маркевич.