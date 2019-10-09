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Аллегрі може очолити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 21:21 131 0
Массіміліано Аллегрі може відновити кар’єру в АПЛ
Аллегрі може очолити Манчестер Юнайтед
#Аллегрі, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - sport.ua.

Екс-тренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі є одним із претендентів на пост головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Італійський фахівець погодився очолити МЮ, проте хоче очолити команду якомога швидше, щоб мати час для виправлення ситуації.

Теперішній наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер втратив довіру керівництва клубу і в невдовзі може бути відправлений у відставку.

Раніше повідомлялося, що наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.

Раніше, Ньюкасл переміг МЮ.

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