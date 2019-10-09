Джерело - football24.ua.
Нападник Едінсон Кавані та захисник Тіаго Сілва наступного літа можуть покинути ПСЖ.
Про це повідомляє ESPN.
У обох гравців у наступному році закінчується термін контракту, а керівництво ПСЖ не має наміру продовжувати угоди.
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Зокрема контракт із бразильцем не є пріоритетною ціллю паризького клубу. В свою чергу із Кавані планували подовжити угоду, але нещодавня травма уругвайця змінила ці плани.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт з бразильським захисником.