Двоє зіркових футболістів можуть покинути ПСЖ вільними агентами

Нападник Едінсон Кавані та захисник Тіаго Сілва наступного літа можуть покинути ПСЖ.

Про це повідомляє ESPN.

У обох гравців у наступному році закінчується термін контракту, а керівництво ПСЖ не має наміру продовжувати угоди.

Актуально: Спортінг хоче достроково повернути Хесе у ПСЖ

Зокрема контракт із бразильцем не є пріоритетною ціллю паризького клубу. В свою чергу із Кавані планували подовжити угоду, але нещодавня травма уругвайця змінила ці плани.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт з бразильським захисником.