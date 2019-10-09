Спортінг хоче достроково повернути Хесе у ПСЖ

На Хесе не розраховують у Спортінгу

Спортінг, який орендував Хесе Родрігеса у ПСЖ на один сезон, має намір повернути його вже в січні.

Про це повідомляє AS.

Хесе переходив в Спортінг, коли команду очолював Леонел Понтеш, однак у кінці вересня він був відправлений у відставку. Новий тренер лісабонців Сілаш не розраховує на гравця.

Якщо Хесе повернеться в ПСЖ, то взимку не зможе піти в оренду. За правилами ФІФА, один гравець не може виступати за три різних клуби протягом одного сезону.

У поточному сезоні Хесе провів 5 матчів у складі Спортінга в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Спортінг орендував нападника ПСЖ.

Також, Спортінг орендував вінгера Шахтаря Фернандо.