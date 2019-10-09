Перехід Кріштіану Роналду із Реал в Ювентус позначився на рівні конкуренції в Ла Лізі.

Про це розповів капітан Барселони Ліонель Мессі.

"Я б хотів, щоб Роналду залишився у Мадриді. Таке рішення пішло б на користь конкуренції в чемпіонаті. Його присутність робило протистояння Реала і Барселони ще більш особливим.

Реал буде на високих позиціях в кінці сезону. У складі цього клубу зібрані хороші, якісні футболісти. Але все-таки треба відзначити, що догляд Кріштіану відбився на результатах команди", - відзначив Мессі.