Джерело - isport.ua.
Перехід Кріштіану Роналду із Реал в Ювентус позначився на рівні конкуренції в Ла Лізі.
Про це розповів капітан Барселони Ліонель Мессі.
"Я б хотів, щоб Роналду залишився у Мадриді. Таке рішення пішло б на користь конкуренції в чемпіонаті. Його присутність робило протистояння Реала і Барселони ще більш особливим.
Реал буде на високих позиціях в кінці сезону. У складі цього клубу зібрані хороші, якісні футболісти. Але все-таки треба відзначити, що догляд Кріштіану відбився на результатах команди", - відзначив Мессі.
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