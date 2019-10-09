Україна - Литва: де дивитися матч кваліфікації Євро 2020

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали Футбол 1 та Футбол 2.

Джерело - Чемпіон.

11-го жовтня збірна України з футболу проведе черговий матч у рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Суперники "синьо-жовтих" буде збірна Литви, у якої команда Шевченка перемогла у Вільнюсі.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали Футбол 1 та Футбол 2. Саме на Першому й буде показано матч Україна - Литва в прямому ефірі.

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Також поєдинок Україна - Литва покаже телеканал ТРК Україна. Початок трансляції гри у Харкові о 21:35.

Матч розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Україна - Литва можна на відеосервісі Oll.tv. (Увага! трансляція платна!)