На матчі Україна - Литва працюватимуть арбітри з Австрії

Головний арбітр Лехнер

Джерело - УАФ.

УЄФА призначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбірного турніру Євро-2020 Україна - Литва.

Про це повідомляє УАФ.

11 жовтня команди на поле стадіону Металіст у Харкові виведе суддівська бригада з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером.

На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий арбітр - Александер Харкам.

Матч розпочнеться о 21.45.

Нагадаємо, вчора національна команда України зібралася у Харкові. Збірна України провела тренування у спортзалі.