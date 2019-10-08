На матчі Україна - Литва працюватимуть арбітри з Австрії

Джерело - УАФ.
УЄФА призначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбірного турніру Євро-2020 Україна - Литва.
Про це повідомляє УАФ.
11 жовтня команди на поле стадіону Металіст у Харкові виведе суддівська бригада з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером.
На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий арбітр - Александер Харкам.
Матч розпочнеться о 21.45.
Нагадаємо, вчора національна команда України зібралася у Харкові. Збірна України провела тренування у спортзалі.