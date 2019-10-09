Мессі: Я думав, що Неймар вибере Реал

Аргентинський нападник і капітан Барселони Ліонель Мессі гадав, що бразилець Неймар з Парі Сен-Жермена перейде до Реалу.

Про це Мессі зізнався в інтерв'ю RAC1.

"Якщо говорити відверто, то мені здавалося, що Неймар перебереться в Реал, якщо не повернеться в Барсу. Він правда хотів піти з ПСЖ і сказав мені про це.

Мені здавалося, що Флорентіно Перес і Реал зроблять все, щоб придбати бразильця", - сказав Мессі.