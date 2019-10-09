Автогол приніс перемогу ірландкам

Джерело - УАФ.

У третьому турі групи І жіноча збірна України програла Ірландії у відборі на Євро-2021.

Після двох поразок з однаковим рахунком 0:8 від збірної Німеччини нашим дівчатам було складно впоратися з емоціями.

Команда Наталії Зінченко зазнала третьої поразки і ускладнила собі завдання із завоювання путівки на чемпіонат Європи. Наступний матч українки проведуть в квітні наступного року на виїзді проти Чорногорії.

Відбірковий турнір Євро-2021 серед жінок.

Група I.

8 жовтня

Ірландія - Україна 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 25 Маккейб, 2:0 - 28 Джарретт, 2:1 - 34 Шматко, 2:2 - 43 Овдійчук, 3:2 - 53 Шматко (авт.)