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Німеччина знищила Україну у відборі на Євро-2021

Сьогодні 18:16 404 0
Україна не мала шансів проти восьмиразових чемпіонів Європи
Німеччина знищила Україну у відборі на Євро-2021
#Україна, #Німеччина, #Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України знову поступилася Німеччині у відборі на чемпіонат Європи-2021.

Матч відбувся в Ахені, господарки поля змогли відкрили рахунок уже на 7-й хвилині, коли Бюль завершила свій прохід влучним ударом у нижній кут метрів із 20-ти. Надалі матч проходив під контролем німецьких футболісток, які розписалися у воротах Ірини Саніної ще сім разів.

Відзначимо, що місяць тому українки у Львові поступилися збірній Німеччині із аналогічним рахунком.

Відбірний турнір на ЧЄ-2021

Група I

Німеччина — Україна 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 7 Бюль, 2:0 – 30 Гвінн, 3:0 – 37 Магулль, 4:0 - 42 Магулль, 5:0 – 58 Бюль, 6:0 – 61 Бюль, 7:0 – 87 Лойпольц, 8:0 – 90+3 Магулль

Раніше, збірна України вдруге поспіль розгромила Сербію.

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