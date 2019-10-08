Тоттенгем можуть залишити цілий ряд футболістів

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно взимку хоче розпрощатися із цілою групою гравців у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Times.

У список гравців, яких можуть продати взимку потрапили півзахисники Крістіан Еріксен, Ерік Дайер, Віктор Ваньяма, а також захисники Серж Орье і Денні Роуз.

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Тренерський штаб і керівництво клубу прийшли до рішення освіжити склад команди, щоб поліпшити атмосферу у роздягальні.

Нагадаємо, Брайтон розгромив Тоттенгем у 8 турі АПЛ.