Джерело - ua.tribuna.com.
Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно взимку хоче розпрощатися із цілою групою гравців у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє The Times.
У список гравців, яких можуть продати взимку потрапили півзахисники Крістіан Еріксен, Ерік Дайер, Віктор Ваньяма, а також захисники Серж Орье і Денні Роуз.
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Тренерський штаб і керівництво клубу прийшли до рішення освіжити склад команди, щоб поліпшити атмосферу у роздягальні.
Нагадаємо, Брайтон розгромив Тоттенгем у 8 турі АПЛ.