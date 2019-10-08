Збірна України розгромила Гану і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Українці у ворота суперника відправили 8 сухих м'ячів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2019 з міні-футболу розгромили Гану з рахунком 8:0.

У складі збірної України Андрій Хомин оформив хет-трик, Віталій Харченко - дубль. Ще по голу забили ВІктор Цой, Євген Андрієнко і Євген Заєць.

Суперником України в 1/4 фіналу буде переможець пари Угорщина – Колумбія. Чвертьфінальний матч відбудеться 9 жовтня

Чемпіонат світу 2019 з міні-футболу

Перт (Австралія)

1/8 фіналу, 8 жовтня

Гана – Україна 0:8 (0:5)

Голи: 0:1 - 3 Цой, 0:2 - 4 Харченко, 0:3 - 7 Андрієнко, 0:4 - 8 Хомин, 0:5 - 24 Хомин, 0:6 - 35 Заєць, 0:7 - 46 Хомин, 0:8 - 47 Харченко.

Раніше, збірна України програла Румунії у 2 турі ЧС.

Також, Україна перемогла Ліван.