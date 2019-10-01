Україна обіграла Ліван на старті чемпіонату світу з міні-футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України переможно завершила стартовий матч III чемпіонату світу 2019 з міні-футболу. В австралійському місті Перт українці обіграли збірну Лівану з рахунком 3:0.

Вже на 5-й хвилині воротар збірної України отримав червону картку, і оскільки в запасі голкіперів не виявилося (запасний не прибув через проблеми з візами), у ворота став польовий гравець Віктор Цой.

Втім, попри це, гра давалася українцям відносно легко, і наша команда впевнено переграла суперника, при цьому один з голів забив сам Цой.

Свій наступний матч українці зіграють 3 жовтня проти Румунії.

Чемпіонат світу 2019 з міні-футболу

1-й тур, 1 жовтня. Перт (Австралія)

Ліван – Україна 0:3

Голи: 0:1 - 16 Хомін, 0:2 - 34 Цой, 0:3 - 45 Задорожний.