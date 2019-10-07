Конте незадоволений габаритами Лукаку

Нападник Інтера Ромелу Лукаку повинний більше тренуватися через свої розміри.

Про це розповів тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Ромелу - це, безумовно, той гравець, який повинен більше тренуватися через свої розміри, Лукаку потрібно більше працювати, грати і бути у відмінній формі.

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На початку сезону він травмував спину. Ми однозначно потребували Лукаку в матчі проти Барселони, нам було важливо, щоб він був у складі. Але він не зіграв.

Лукаку дуже мотивований і намагається показувати свою кращу гру. Сподіваюся, що всі проблеми залишилися позаду, і він буде готовий на 100 відсотків", - розповів Конте.