Ювентус обіграв Інтер та вийшов на перше місце у Серії А

Ювентус очолив турнірну таблицю чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 7 туру Серії А Інтер приймав Ювентус.

Першими рахунок у грі відкрили гості, вже на 4-й хвилині Пауло Дибала скористався розкішною передачею П’яніча та пробив Хандановича. Інтер зміг відігратися всередині тайму, коли пенальті реалізував Мартінес.

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Наприкінці матчу Ігуаїн вийшов один на один із голкіпером та вивів Ювентус вперед.

Перемога дозволила Ювентусу набрати 19 очок та обійти Інтер у турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії - Серія А

7 тур, 6 жовтня

Інтер – Ювентус 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Дибала, 1:1 – 18 Мартінес (пен), 1:2 – 80 Ігуаїн

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