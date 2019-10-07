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Коноплянка: Поки немає відчуття, що ми за крок від виходу на Євро

Сьогодні 20:09 746 1
Євген Коноплянка прокоментував наступні матчі збірної України
Коноплянка: Поки немає відчуття, що ми за крок від виходу на Євро
#Україна, #Коноплянка, #Португалія

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка надіється взяти щонайменше чотири очки у матчах проти Литви та Португалії.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи є відчуття, що ми в кроці від виходу на Євро-2020? Ні. Напевно, воно з'явиться в тому випадку, якщо доб'ємося позитивного результату в двох прийдешніх матчах. Чотири очки - мінімум.

Актуально: Збірна України розпочала підготовчий збір до матчів відбору

Чи встигнемо підготуватися за три-чотири дні? Ми не вперше збираємося так. Думаю, нам вистачить часу підготуватися. Ми досить добре знаємо один одного", - відзначив Коноплянка.

Матч Україна - Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові, а 14 вересня - у Києві українці зіграють з Португалією.

Нагадаємо, Шевченко довикликав захисника Динамо у збірну України.

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