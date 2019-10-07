Франков: У матчі з Динамо вбили Колос

Київському Динамо не потрібні такі перемоги як була у матчі 10-го туру УПЛ з Колосом.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Мені дуже шкода Колос, він цього не заслужив, але Динамо не причетне до цього. В чому вина Динамо? Цього я не розумію. Зауважте, наскільки Динамо в центрі уваги: ​​як тільки відбувається суддівський ляп на користь Динамо - всі стають на вуха. Як тільки суддівський ляп проти Динамо, ніхто ж в істериці не бився після цього. Так, "вбили" Колос. Зрозуміло, головний арбітр отримає за цей матч оцінку "2" і буде дискваліфікований на кілька місяців за помилку, яка явним чином вплинула на результат зустрічі.