Франков: У матчі з Динамо вбили Колос

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Київському Динамо не потрібні такі перемоги як була у матчі 10-го туру УПЛ з Колосом.
Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"Мені дуже шкода Колос, він цього не заслужив, але Динамо не причетне до цього. В чому вина Динамо? Цього я не розумію. Зауважте, наскільки Динамо в центрі уваги: як тільки відбувається суддівський ляп на користь Динамо - всі стають на вуха. Як тільки суддівський ляп проти Динамо, ніхто ж в істериці не бився після цього. Так, "вбили" Колос. Зрозуміло, головний арбітр отримає за цей матч оцінку "2" і буде дискваліфікований на кілька місяців за помилку, яка явним чином вплинула на результат зустрічі.
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З іміджевої точки зору, це дуже мерзенна для Динамо річ. Але, повторюся, не потрібні Динамо подібні перемоги. Не варто множити дурості, а ті, хто зараз в чомусь звинувачує Динамо, займається дурницями", - сказав Франков.
Раніше, Франков відповів Хацкевичу, назвавши його тренером-невдахою.