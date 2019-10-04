Франков відповів Хацкевичу, назвавши його тренером-невдахою

Журналіст Артем Франков відповів екс-головному тренеру Динамо Олександру Хацкевичу, який звинуватив журналістів видання Футбол у неадекватній поведінці під час виїзних матчів киян.

"В принципі, чекав чогось в цьому роді, але сподівався, що ХАНу все ж вистачить розуму промовчати. На жаль. Коментувати це - нижче будь-якої гідності, в тому числі і тому що в цьому віці людина вже не порозумнішає.

Фундаментальне питання: а на кой ляд Франкову і Шахову (всюди обвинуваченим в Продинамівський поліції, до слова) критикувати гру клубу? Нам що, робити не фіг?! Нічим зайнятися? Або ми злісні карлики, які отримуємо задоволення від зазіхань на світлий образ ХАНа?

Може, Ігор Суркіс нам замовляв матеріали такого роду? Так ви, шановний, чи не крутіть п'ятою точкою, а так і скажіть: Суркіс платив Франкову і Шахову за критичні статті проти Хацкевича персонально. Скажіть, а ми разом з читачами, глядачами, уболівальниками весело поржемо!

Коротше, блискучий півзахисник, але нікакущій тренер-невдаха, що злився на всіх своїх робочих місцях і злив всі свої команди, працював так довго лише через довготерпіння і доброту роботодавців! Чуєте мене? Знайдіть собі клуб або збірну, добийтеся з ними успіху і після цього будете розкривати рот. В даний момент ви просто клоун-невдаха, що збільшують своє становище неадекватними висловлюваннями.

Ви нічого не зрозуміли. Ви нічому не навчилися. Шкода, але вам з цим жити", - зазначив Франков.