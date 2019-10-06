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Костишин: Вилучення та пенальті вплинули на гру

Сьогодні 20:21 305 0
Руслан Костишин прокоментував матч проти Динамо
Костишин: Вилучення та пенальті вплинули на гру
#Колос, #Динамо, #УПЛ

Джерело - xsport.ua.

Вилучення та пенальті у ворота Колоса стало переломним моментом у матчі із Динамо.

Про це розповів наставник Колоса Руслан Костишин.

"Коли вилучили Шепелєва - почали підказувати, щоб були акуратні. Арбітри могли шукати, як зрівняти склади, таке відчуття, що вони лякаються.

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Ми виглядали добре, компактно, у них не було моментів. Вилучення і пенальті вплинули на хід подій. Подальші голи - побігли вперед з шашками. З Динамо не можна так робити. Треба зберігати компактність. Але хлопці грали емоціям, а не розумом вже. Гравці Динамо технічні швидкі, нам складно грати 1 в 1", – відзначив Костишин.

Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.

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