Вилучення та пенальті у ворота Колоса стало переломним моментом у матчі із Динамо.

Про це розповів наставник Колоса Руслан Костишин.

"Коли вилучили Шепелєва - почали підказувати, щоб були акуратні. Арбітри могли шукати, як зрівняти склади, таке відчуття, що вони лякаються.

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Ми виглядали добре, компактно, у них не було моментів. Вилучення і пенальті вплинули на хід подій. Подальші голи - побігли вперед з шашками. З Динамо не можна так робити. Треба зберігати компактність. Але хлопці грали емоціям, а не розумом вже. Гравці Динамо технічні швидкі, нам складно грати 1 в 1", – відзначив Костишин.