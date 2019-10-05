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Десна – Олімпік 1:0. Відео голу

Сьогодні 22:05 131 0
Десна вирвала перемогу на останній хвилині матчу
Десна – Олімпік 1:0. Відео голу
#Десна, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі десятого туру чемпіонату України чернігівська Десна мінімально обіграла донецький Олімпік.

90 хвилина. Відео голу Фаворова

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 жовтня, 10 тур

Десна - Олімпік 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90 Фаворов

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий - Богданов (Дегтярьов, 80), Огиря - Калітвінцев, Хльобас (Картушов, 62), Кузик (А. Фаворов, 46) - Філіппов

Олімпік: Кринська - Е. Пасіч, Гришко, Зотько, Вантух - Завійський, Цимбалюк, Політило - Г. Пасіч (Фабіньо, 64), Тейшейра (Балашов, 77) - Джеффрі (Клименчук, 89)

Попередження: Хльобас, Мостовий, А. Фаворов - Г. Пасіч

Вилучення: 65 Завійський (груба гра)

Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.

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