Десна – Олімпік 1:0. Відео голу

Джерело - Чемпіон.
У матчі десятого туру чемпіонату України чернігівська Десна мінімально обіграла донецький Олімпік.
90 хвилина. Відео голу Фаворова
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 жовтня, 10 тур
Десна - Олімпік 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90 Фаворов
Десна: Паст - Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий - Богданов (Дегтярьов, 80), Огиря - Калітвінцев, Хльобас (Картушов, 62), Кузик (А. Фаворов, 46) - Філіппов
Олімпік: Кринська - Е. Пасіч, Гришко, Зотько, Вантух - Завійський, Цимбалюк, Політило - Г. Пасіч (Фабіньо, 64), Тейшейра (Балашов, 77) - Джеффрі (Клименчук, 89)
Попередження: Хльобас, Мостовий, А. Фаворов - Г. Пасіч
Вилучення: 65 Завійський (груба гра)
Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.