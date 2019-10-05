Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) близький до завершення кар’єри у боксі.

Про це розповів сам спортсмен.

"Мій головний суперник - це вік, а також бажання продовжувати боксувати. Все інше, включаючи прізвища суперників, не перешкода моїй кар'єрі.

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І я не стежу за рекордами вікових спортсменів, за тим, чого їм вдалося досягти. Просто тренуюся на межі, щоб боксувати на своєму рівні", - розповів Головкін.