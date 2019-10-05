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Баварія поступилася Гоффенгайму, Боруссія втратила перемогу над Фрайбургом у 6 турі Бундесліги

Сьогодні 18:45 193 0
У чемпіонаті Німеччини були зафіксовані несподівані результати
Баварія поступилася Гоффенгайму, Боруссія втратила перемогу над Фрайбургом у 6 турі Бундесліги
#Баварія, #Гоффенгайм, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі німецької Бундесліги чинний чемпіон мюнхенська Баварія поступилася на власному полі Гоффенгайму.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
7 тур, 5 жовтня

Баварія Мюнхен – Гоффенгайм 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Адамян, 1:1 - 73 Левандовскі, 1:2 - 79 Адамян

Баєр Леверкузен - РБ Лейпциг 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Фолланд, 1:1 - 78 Нкуку

Падерборн – Майнц 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Куайсон, 1:1 - 14 Золінскі, 1:2 - 32 Брозінські

Фрайбург - Боруссія Д. 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Вітсель, 1:1 - 55 Вальшмідт, 1:2 - 67  Хакімі, 2:2 - 90 Аканджі

Раніше, Баварія знищила Тоттенгем.

Нагадаємо, легенда Баварії може завершити кар'єру.

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