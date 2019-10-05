Джерело - Чемпіон.
У сьомому турі німецької Бундесліги чинний чемпіон мюнхенська Баварія поступилася на власному полі Гоффенгайму.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
7 тур, 5 жовтня
Баварія Мюнхен – Гоффенгайм 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Адамян, 1:1 - 73 Левандовскі, 1:2 - 79 Адамян
Баєр Леверкузен - РБ Лейпциг 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Фолланд, 1:1 - 78 Нкуку
Падерборн – Майнц 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Куайсон, 1:1 - 14 Золінскі, 1:2 - 32 Брозінські
Фрайбург - Боруссія Д. 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Вітсель, 1:1 - 55 Вальшмідт, 1:2 - 67 Хакімі, 2:2 - 90 Аканджі
Раніше, Баварія знищила Тоттенгем.
Нагадаємо, легенда Баварії може завершити кар'єру.