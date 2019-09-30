Легенда Баварії може завершити кар'єру

Але Бастіан ще не вирішив

Джерело - Чемпіон.

Екс-капітан збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер не виключає варіант із завершенням кар'єри після закінчення сезону в МЛС.

Про це сказав сам футболіст.

"Я поки не знаю, яке прийму рішення. Я вирішу в найближчі кілька тижнів", - сказав Швайнштайгер.

Клуб Чикаго Файр не зміг пробитися в плей-оф північноамериканської ліги за підсумками регулярного чемпіонату.

35-річний Швайнштайгер виступає за океаном з 2017 року. Провів 50 матчів, забивши сім м'ячів.

Нагадаємо, Швайнштайгер уже провів прощальний матч у Мюнхені.

Раніше, Швайнштайгер увійшов до зали слави Баварії.