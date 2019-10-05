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Маріуполь - Ворскла 1:1. Відео голів

Сьогодні 17:35 195 0
Відео голів матчу Маріуполь - Ворскла
Маріуполь - Ворскла 1:1. Відео голів
#Ворскла, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла вирвала нічию у Маріуполя в 10 турі української Прем’єр-ліги.

 57 хвилина. Відео голу Чоботенко

90+2 хвилина. Відео голу Васіна

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 жовтня, 10 тур

Ворскла - Маріуполь 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Чоботенко, 1:1 - 90+2 Васін

Стартові склади:

Ворскла: Ткаченко - Сапай(Якубу 68), Чеснаков, Баєнко, Мартиненко - Пальхарес - Петрович(Стрижак 46), Пердута, Габелок, Артур(Васін 73) - Коломоєць

Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев, Яворський(Дава 81), Чоботенко, Биков - Федорчук(Чех 69), Танковскій, Мишнєв, Чурко(Топалов 78), Вакула - Корнієнко

Жовті картки: Вакул(10), Петрович(24), Яворський(30), Сапай(37), Танковський (45+1), Федорчук(53), Биков(55), Пердута(64)

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