Яремчук: Олександрія може вийти з групи

Олександрія має ще шанси вийти з групи Ліги Європи.

Про це екс-гравець Олександрії Роман Яремчук , який зараз виступає за Гент, заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Мені дуже приємно, що приходять підтримувати мене. Спасибі уболівальникам, створили хорошу атмосферу. Завжди приємно приїжджати в Україну і грати на Арені Львів.

Олександрія може вийти з групи? Звичайно. Я говорив ще після жеребкування, що ця команда може всім піднести сюрприз. З ними потрібно бути дуже акуратними. Ми їх дуже поважаємо. У них дуже хороша команда, яка відбирає очки у Динамо і Шахтаря. Вважаю, нічия на виїзді - непоганий результат", - сказав Яремчук.