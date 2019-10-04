Ярмоленко: Моя найкраща форма ще попереду

Ярмоленко забив по голу в двох останніх матчах, в тому числі відзначившись у воротах Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко майже весь минулий сезон відновлювався після травми, але зараз почуває себе добре.

Про це розповів сам гравець.

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"Зараз я дійсно відчуваю себе добре, тоді як раніше мені доводилося старанно працювати, протягом місяців і днів, щоб відновитися після травми. Тепер я щасливий і насолоджуюся своїм часом у Вест Гемі. Це не 100% моєї гри, але вважаю, що моя найкраща форма ще попереду. Подобається працювати з тренером Мануелем Пеллегріні. Він постійно з нами спілкується, просить нас грати в атакувальний футбол. Вест Гем зараз 5-й в АПЛ, але чемпіонат почався не так давно, тому спокійно йдемо від матчу до матчу", - сказав Ярмоленко.

У нинішньому сезоні Андрій забив 3 голи.