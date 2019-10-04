Родрігес: Важливо, що ми не програли

Нічия в матчі Ліги Європи проти Лугано - це поганий результат для Динамо.

Про це розповів гравець київської команди Жерсон Родрігес

Актуально: Лугано - Динамо 0:0. Огляд матчу

"Для нас це поганий результат, тому що ми могли перемагати. Іноді таке трапляється. Але також важливо, що ми не програли. Тепер постараємося виграти наступний домашній матч.

Тренер сказав, що було багато індивідуальних помилок? Можливо, ми не завжди приймали правильні рішення і через це не змогли забити. Але тепер вже нічого не змінити. Потрібно готуватися до наступних ігор.

Роль форварда? Як я вже говорив раніше, це не моя позиція, але моє головне завдання – важко працювати і допомагати команді", – сказав Родрігес.