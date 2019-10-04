Михайличенко: Ми втратили два очки

Футболістам Динамо не вистачило сил, щоб перемогти Лугано.

Про це розповів наставник київської команди Олексій Михайличенко.

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"Мені здається, що ми все ж втратили очки. Не показали в атаці все, що могли. Напевно, на це є причини. У діях команди було досить багато браку. Думаю, причина в тому, що футболістам не вистачило сил.

Не вистачало якості попереду. Якість – це підготовлені передачі, підготовлені удари. Ми робили купу помилок, втрачали моменти. Команда старалася рухатися і грати у свій футбол, а в завершальній стадії не реалізовувала шанси", - сказав Михайличенко.