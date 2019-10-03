Пластун і Яремчук вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру групового етапу Ліги Європи Олександрія - Гент.
Олександрія: Паньків - Ковалець, Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Дубра.
Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.
Гент: Камінський - Нгадьо-Нгаджюї, Овусу, Яремчук, Одіджа-Офое, Давид, Асаре, Люстіг, Кумс, Депуатр, Пластун.
Запасні: Коосеманс, Домпе, Квілітая, Мохаммаді, Деягере, Бронн, Кубо.
Матч пройде на стадіоні Арена Львів у Львові. Початок о 19:55.
У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).