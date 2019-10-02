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Динамо прибуло до Швейцарії

Сьогодні 16:38 181 0
Завтра кияни зіграють з Лугано
Динамо прибуло до Швейцарії
#Динамо, #Лугано

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо приземлилося в аеропорту німецького міста Фридрихсхафен, а звідти автобусом вирушило до швейцарського міста Санкт-Галлен.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Це місто стало тимчасовим домом Лугано на єврокубкові матчі, оскільки стадіон в Лугано не відповідає вимогам УЄФА для поєдинків основних стадій єврокубків.

Своєю резиденцією в Швейцарії динамівці вибрали чотиризірковий готель Oberwaid.

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Увечері 2-го жовтня на Kybunpark St. Gallen пройдуть регламентні передматчеві заходи за участю український команди. О 19:30 відбудеться прес-конференція Олексія Михайличенка і гравця, а о 20:00 динамівці випробують газон стадіону, на якому відбудеться гра. Матч розпочнеться у четвер о 22:00 за київським часом.

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