Стали відомі арбітри на матч Ліги Європи Лугано - Динамо

Абед раніше з українськими командами не перетинався

Джерело - Чемпіон.

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі другого туру групового турніру Ліги Європи Лугано - Динамо.

Про це повідомляє Law 5 - The Referee.

Головний арбітр - Карім Абед з Франції. Мехді Рахмуні і Бенжамен Паж працюватимуть на лінії. Резервний арбітр - Флоран Батта,

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30-річний Абед раніше з українськими командами не перетинався.

У разі успішного результату в Швейцарії, "біло-сині" можуть збільшити свою переможну серію до п'яти матчів поспіль.