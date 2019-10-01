Бущан продовжив контракт з Динамо

Новий договір з голкіпером розрахований на 4 сезони

Джерело - Чемпіон.

Воротар Георгій Бущан підписав новий контракт з Динамо.

Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський.

Новий договір з голкіпером розрахований на 4 сезони, а офіційно про угоду оголосять найближчим часом.

Бущан - другий голкіпер киян, на сьогоднішні він поступається місцем в основному складі Денису Бойку.

У нинішньому сезоні новий головний тренер команди Олексій Михайличенко надав Георгію ігровий час в матчах з Ворсклою (5:0) і Дніпром-1 (2:0).

25-річний українець є вихованцем Динамо, за першу команду якого сумарно відіграв 24 матчі.

Після 9 турів Прем'єр-ліги підопічні Михайличенка займають 3-е місце в турнірній таблиці і мають однакову кількість з Десною, яка йде другою.