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У Соля немає перспектив у Динамо - журналіст

Сьогодні 20:57 547 0
Ігор Циганик не вірить у Франа Соля
У Соля немає перспектив у Динамо - журналіст
#Соль, #Динамо, #Циганик

Джерело - Чемпіон.

Форварду Динамо Франу Солю буде важко пробитися до складу команди.

Так вважає відомий журналіст Ігор Циганик.

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"Він досить крихкий. Його купували з травмою. Як наслідок - він пропустив півроку в Динамо. Зараз він починає набирати форму, але на його місці вже грають інші футболісти. Скільки забив Сіль, і скільки забили Русин і Супряга?

У Соля швидкості, немає, в принципі, як і дриблінгу. Він комфортно почувається тільки в штрафний, але цього мало для такої команди як Динамо. Тим більше ті епізоди, які у нього є, він вирішити не може. Я не бачу перспектив у Соля в Динамо", - сказав Циганик.

Нагадаємо, захисник Динамо отримав виклик до національної збірної.

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