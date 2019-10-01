У Соля немає перспектив у Динамо - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Форварду Динамо Франу Солю буде важко пробитися до складу команди.
Так вважає відомий журналіст Ігор Циганик.
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"Він досить крихкий. Його купували з травмою. Як наслідок - він пропустив півроку в Динамо. Зараз він починає набирати форму, але на його місці вже грають інші футболісти. Скільки забив Сіль, і скільки забили Русин і Супряга?
У Соля швидкості, немає, в принципі, як і дриблінгу. Він комфортно почувається тільки в штрафний, але цього мало для такої команди як Динамо. Тим більше ті епізоди, які у нього є, він вирішити не може. Я не бачу перспектив у Соля в Динамо", - сказав Циганик.
Нагадаємо, захисник Динамо отримав виклик до національної збірної.