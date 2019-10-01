Вернидуб відкрив дитячу школу

У ній будуть займатися хлопці у віці від 3 до 8 років.

Центрбек Зорі Віталій Вернидуб відкрив дитячу футбольну школу в Запоріжжі. У ній будуть займатися хлопці у віці від 3 до 8 років.

Відкриття школи в місті зі східної України обумовлено тим, що Зоря проводить свої домашні матчі саме в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

31-річний футболіст перейшов з азербайджанського клубу Габала в Зорю по завершенню сезону-2017/2018 і підписав з луганським клубом дворічний контракт. У нинішньому сезоні гравець провів 5 матчів.

Зоря після 9 турів займає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда Віктора Скрипника проведе 5 жовтня на виїзді проти Львова.

Нагадаємо, Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ.