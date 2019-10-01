Барселона знайшла заміну Суаресу

Польський снайпер - пріоритетна мета клубу

Джерело - Чемпіон.

Барселона розглядає у якості заміни уругвайському форварду Луїсу Суаресу польського нападника італійського Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Про це повідомляє Calciomercato.

Суаресу в січні виповниться 33 роки, до того ж, в останні півтора року в його грі намітився значний регрес. Боси каталонського клубу розуміють, що в такому віці уругвайцю буде непросто повернутися на пік форми, тому планують у найближче трансферне вікно купити ще одного форварда.

Серед претендентів - Маріо Манджукич, Тімо Вернер, Хайме Мата і Кшиштоф Пйонтек. Польський снайпер - пріоритетна мета клубу. Джерело повідомляє, що каталонці готові викласти за гравця 50 млн євро.

Загалом 24-річний поляк забив за Мілан 13 голів в 27 матчах. Він у січні 2019 року перейшов із Дженоа за 35 млн євро.

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