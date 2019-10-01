Суд закрив справу проти Мессі

Всі звинувачення ґрунтувалися на новинах у ЗМІ

Audiencia Nacional (AN) – центральний суд Іспанії з юрисдикцією по всій території країни, закрив справу проти форварда Барселони Ліонеля Мессі та його фонду за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомляє видання Marca.

Суддя Марія Тардон погодилася закрити справу, яка була розпочата екс-співробітником фонду Мессі, проти нього самого, а також його батька та брата. Причина припинення розслідування – відсутність даних та доказів порушень. Всі звинувачення ґрунтувалися на новинах у ЗМІ.

Справа була закрита відповідно до статті 637 Кримінально-процесуального законодавства.

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем сезону 2018/2019.