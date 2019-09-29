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Маріуполь - Десна 0:4. Відео голів

Сьогодні 17:11 232 0
Відео голів матчу Маріуполь - Десна
Маріуполь - Десна 0:4. Відео голів
#Десна, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна на виїзді знищила Маріуполь у 9 турі української Прем'єр-ліги.

20 хвилина. Відео голу Хльобас

21 хвилина. Відео голу Філліпова

67 хвилина. Відео голу Хльобас

81 хвилина. Відео голу Філліпова

Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга
29 вересня, 9 тур

Маріуполь - Десна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Хльобас, 0:2 - 21 Філіппов, 0:3 - 67 Хльобас, 0:4 - 81 Філіппов

Стартові склади команд:

Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев (Полегенько 76), Чоботенко, Дава, Корнієнко (Горбунов 46) - Федорчук, Танковський, Чурко (Кащук 59) - Мишньов, Вакула, Топалов

Запасні: Поспєлов, Яворський, Полегенько, Кащук, Тищенко, Путря, Горбунов

Десна: Паст - Д.Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий - Огіря, Конопля, Картушов, Козик (Калітвінцев 79) - Філіппов (Дегтярьов 87), Хльобас (Старенький 85)

Запасні: Литовка, Єрмаков, Калітвінцев, Старенький, Домбровський, Дегтярьов, А.Фаворов

Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.

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