Верес розгромив Поділля. Результати матчів 12 туру Другої ліги

У 12 турі Другої ліги відбулися п’ять матчів

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі Другої ліги Верес святкував розгромну перемогу, а Калуш програв на Київщині.

У групі А центральний матч не вийшов напруженим. Вже у першому таймі Верес забив три голи. Після перерви рівняни ще двічі забили. Чайка вдома святкувала мінімальну перемогу над Калушом.

ВПК-Агро у другому таймі зумів переломити хід гри, не лише зрівнявши рахунок, а й вирвати перемогу. Це ж зробив лідер групи херсонський Кристал, який теж після першого тайму програвав Таврії. Нікополь не зміг дотиснути Енергію, яка 35 хвилин грала у меншості.

Чемпіонат України - Друга ліга

12 тур, 28 вересня

Група А

Верес - Поділля 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Шестаков, 2:0 - 37 Яременко, 3:0 - 40 Соломка, 4:0 - 64 Яременко, 5:0 - 75 Соломка

Чайка - Калуш 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Жикол

Група Б

ВПК-Агро - Реал-Фарма 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Поліщук, 1:1 - 53 Алексанов, 2:1 - 65 Яременко, 3:1 - 70 Сидоренко

Таврія - Кристал 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Макарченко, 1:1 - 50 Малиш, 1:2 - 79 Барладим

Нікополь - Енергія 0:0

Раніше, Верес припинив співпрацю з Морозенком.