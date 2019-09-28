Верес розгромив Поділля. Результати матчів 12 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі Другої ліги Верес святкував розгромну перемогу, а Калуш програв на Київщині.
У групі А центральний матч не вийшов напруженим. Вже у першому таймі Верес забив три голи. Після перерви рівняни ще двічі забили. Чайка вдома святкувала мінімальну перемогу над Калушом.
ВПК-Агро у другому таймі зумів переломити хід гри, не лише зрівнявши рахунок, а й вирвати перемогу. Це ж зробив лідер групи херсонський Кристал, який теж після першого тайму програвав Таврії. Нікополь не зміг дотиснути Енергію, яка 35 хвилин грала у меншості.
Чемпіонат України - Друга ліга
12 тур, 28 вересня
Група А
Верес - Поділля 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Шестаков, 2:0 - 37 Яременко, 3:0 - 40 Соломка, 4:0 - 64 Яременко, 5:0 - 75 Соломка
Чайка - Калуш 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Жикол
Група Б
ВПК-Агро - Реал-Фарма 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Поліщук, 1:1 - 53 Алексанов, 2:1 - 65 Яременко, 3:1 - 70 Сидоренко
Таврія - Кристал 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Макарченко, 1:1 - 50 Малиш, 1:2 - 79 Барладим
Нікополь - Енергія 0:0
Раніше, Верес припинив співпрацю з Морозенком.