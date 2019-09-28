Джерело - офіційний сайт Вереса.
Рівненський Верес та півзахисник Євген Морозенко припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляєтсья на сайті клубу.
"Морозенко - індивідуально сильний футболіст зі своїм ігровим почерком. Упевнений, він зможе зіграти на найвищому рівні. Бажаю йому знайти свою команду. У Вересі у нього не все виходило так, як хотів клуб і сам гравець", - сказав головний тренер команди Юрій Вірт.
Нагадаємо, Ястремська розірвала контракт зі своїм тренером.
Раніше, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.