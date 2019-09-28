Рівненський Верес та півзахисник Євген Морозенко припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляєтсья на сайті клубу.

"Морозенко - індивідуально сильний футболіст зі своїм ігровим почерком. Упевнений, він зможе зіграти на найвищому рівні. Бажаю йому знайти свою команду. У Вересі у нього не все виходило так, як хотів клуб і сам гравець", - сказав головний тренер команди Юрій Вірт.