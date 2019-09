Сьогодні, 28 вересня, Борнмут прийматиме лондонський Вест Гем у рамках 7 туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "молотобійців" Мануель Пеллегріні визначився зі стартовим складом команди.

Українець Андрій Ярмоленко вийде з перших хвилин на матч.

Our team to take on @afcbournemouth today ⚒ pic.twitter.com/RL7fE8aAmG