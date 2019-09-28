Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 вересня, Борнмут прийматиме лондонський Вест Гем у рамках 7 туру англійської Прем'єр-ліги.
Головний тренер "молотобійців" Мануель Пеллегріні визначився зі стартовим складом команди.
Українець Андрій Ярмоленко вийде з перших хвилин на матч.
Our team to take on @afcbournemouth today ⚒ pic.twitter.com/RL7fE8aAmG— West Ham United (@WestHam) September 28, 2019
Нагадаємо, Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема.
Раніше стадіон Вест Гема стоячи аплодував Ярмоленку та співав на честь українця.