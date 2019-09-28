Масіп зіграє у 7 турі Ла-Ліги

Джерело - Marca.

Воротар Жорді Масіп залишиться основним у Вальядоліді і зіграє в стартовому складі в матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола.

Про це повідомляє Marca.

На питання видання, чи плануються зміни в матчі з Еспаньйолом на воротарської позиції після помилки Масіпа в попередньому турі Ла-Ліги проти Гранади, головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес відповів: "Ні".

Український воротар Андрій Лунін ще не дебютував за Вальядолід, матчі попередніх турів провів у запасі.

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