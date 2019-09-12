Зідан втратив вплив у Реалі

Стан справ Зідана у Реалі не найкращий

Зідан вже не має такого впливу в структурі клубу, який у нього був на початку його другого періоду в Реалі.

Про це повідомляє AS.

Причин для цього декілька. По-перше, з 14 зіграних матчів після повернення Зідана в клуб, Реал здобув лише шість перемог, чотири рази зігравши внічию і ще стільки ж зазнав поразок. Також зазначається про вибір Зіданом гравців. Команду покинули Регілон, Себальос і Льоренте, які справляють непогане враження про себе в інших клубах.

Ще один фактор, який не подобається вболівальникам "бланкос" - Кейлор Навас, який є улюбленцем фанатів клубу. Спочатку француз віддавав більшу перевагу Тібо Куртуа, а в літнє трансферне вікно костариканець відправився у Париж

Поразка 3:7 від мадридського Атлетіко - ще один болючий удар по прихильниках "вершкових". У Мадриді готові на руках носити Вінісіуса Жуніора, однак, на думку фанатів і деяких працівників Реала, саме через Зідана Жуніор переживає спад в грі.

Також багатьом прихильникам клубу не подобається тактична невизначеність в грі команди. Істотна ротація майже в кожному матчі і різні тактичні схеми не надихають шанувальників "королівського клубу".

Раніше повідомлялося, що Реал хоче перехопити в Ювентуса півзахисника Тоттенгема.

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.