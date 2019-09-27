Айнтрахт переміг Уніон у 6 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі німецької Бундесліги Уніон вдома зазнав поразки від Айнтрахта.
Перша половина матчу пройшла без забитих м’ячів. А на старті другої гості відкрили рахунок - Дост першим встиг на добиванні. А через 14 хвилин з передачі Соу подвоїв рахунок Сільва. За чотири хвилини до завершення основного часу зустрічі господарі один м'яч відіграли.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
6 тур, 27 вересня
Уніон - Айнтрахт 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Дост, 0:2 - 62 Сілва, 1:2 - 86 Уджа
Раніше, Вольфсбург зіграв внічию з Гоффенгаймом.
Нагадаємо, у попередньому турі Баєр переміг Уніон.