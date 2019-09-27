Айнтрахт переміг Уніон у 6 турі Бундесліги

Айнтрахт здобув третю перемогу у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі німецької Бундесліги Уніон вдома зазнав поразки від Айнтрахта.

Перша половина матчу пройшла без забитих м’ячів. А на старті другої гості відкрили рахунок - Дост першим встиг на добиванні. А через 14 хвилин з передачі Соу подвоїв рахунок Сільва. За чотири хвилини до завершення основного часу зустрічі господарі один м'яч відіграли.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

6 тур, 27 вересня

Уніон - Айнтрахт 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Дост, 0:2 - 62 Сілва, 1:2 - 86 Уджа

Раніше, Вольфсбург зіграв внічию з Гоффенгаймом.

Нагадаємо, у попередньому турі Баєр переміг Уніон.