Нападник ПСЖ Неймар хотів покинути команду у літнє міжсезоння.

Про це розповів головний тренер паризької команди Томас Тухель.

"Неймар не хотів бути тут. Він щосили намагався покинути клуб. Я відчуваю, що фанати зляться на нього.

Тим не менш, є взаємини між мною як тренером і Неймаром як гравцем. У нас ніколи не було розбіжностей, тому мені було легко повернути його до складу. Неймар завжди професійно тренувався. Як спортсмен, ви більше не можете думати про щось інше. Він голодний і завжди хоче перемагати", – розповів Тухель.