Сезон у англійській Прем’єр-лізі має стати неймовірним для Фреда та Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам гравець.

"Цей рік був неймовірно важким в сенсі адаптації. Але сьогодні я вже пристосувався і відчуваю себе значно краще. Технічно зі мною все в порядку. Я відчуваю позитивну енергію. Тому я впевнений, що даний сезон буде неймовірним для мене і МЮ.

Я розумію, в якому клубі граю. Я і одноклубники готові викластися на максимум в нинішньому сезоні, щоб команда досягла свого максимуму", - розповів Фред.