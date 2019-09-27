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Де Хеа: Будем битися за Сульшера до смерті

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Давід де Хеа прокоментував підтримку головного тренера Манчечтер Юнайтед
Де Хеа: Будем битися за Сульшера до смерті
#Сульшер, #Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - xsport.ua.

Гравці Манчестер Юнайтед готові битися за свого тренера.

Про це розповів голкіпер Давід де Хеа.

"Сульшер є частиною сім'ї Манчестер Юнайтед. Він провів тут багато років в якості гравця і добре знає клуб. Найголовніше, що вся команда підтримує його. Ми будемо боротися за нього до самої смерті. Це ключовий момент. Уле Гуннар - хороший тренер. Ми будемо з ним до кінця", - розповів де Хеа.

Нагадаємо, Венгер відмовився очолити російський клуб.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.

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