Гравці Манчестер Юнайтед готові битися за свого тренера.

Про це розповів голкіпер Давід де Хеа.

"Сульшер є частиною сім'ї Манчестер Юнайтед. Він провів тут багато років в якості гравця і добре знає клуб. Найголовніше, що вся команда підтримує його. Ми будемо боротися за нього до самої смерті. Це ключовий момент. Уле Гуннар - хороший тренер. Ми будемо з ним до кінця", - розповів де Хеа.