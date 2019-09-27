Реао націлився на лідера Тоттенгема

Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен може перейти у мадридський Реал.

Про це повідомляє Mirror.

Керівництво іспанського клубу хоче підписати попередній контракт з хавбеком лондонського Тоттенгем Крістіаном Еріксеном у січні 2020 року.

Поточний контракт Еріксена з лондонцями закінчується влітку 2020 року. Гравцю запропонували нову угоду, але той відмовляється підписувати.

Раніше, Тоттенгем визначився із ціною на Кейна.

Нагадаємо, клуб четвертої ліги вибив Тоттенгем із Кубка ліги.