Джерело - sport.ua.
Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен може перейти у мадридський Реал.
Про це повідомляє Mirror.
Керівництво іспанського клубу хоче підписати попередній контракт з хавбеком лондонського Тоттенгем Крістіаном Еріксеном у січні 2020 року.
Поточний контракт Еріксена з лондонцями закінчується влітку 2020 року. Гравцю запропонували нову угоду, але той відмовляється підписувати.
Раніше, Тоттенгем визначився із ціною на Кейна.
Нагадаємо, клуб четвертої ліги вибив Тоттенгем із Кубка ліги.